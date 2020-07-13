Выздоровевшие от коронавируса жалуются на опасные симптомы – с этим жить трудно

Выздоровевшие от коронавируса жалуются, что даже спустя 100 дней после болезни они ощущают ее последствия и это мешает жить.

Об этом сообщает Mirror.

Многие страдают от хронической усталости, одышки и забывчивости спустя много месяцев после заражения COVID-19.

Луиза Николлс из Лизерленда – одна из тех, кто обнаружил, что страдает от симптомов коронавируса после победы над болезнью.

1 апреля ей сказали, что у нее коронавирус, и она обратилась за медицинской помощью. До болезни 32-летняя женщина находилась в “действительно хорошей форме”: тренировалась три раза в неделю, каталась на лошадях и готовилась к свадьбе.

Коронавирус она перенесла плохо – задыхалась, из-за чего пришлось применять стероидный ингалятор, которым она пользуется и на сегодня.

“Я могу ходить только вокруг квартала. Раньше я занималась кикбоксингом и верховой ездой, но сейчас не могу. Мне тяжело, если я не принимаю свой ингалятор каждый день”, – рассказала она.

Профессор Пол Гарнер также страдает от симптомов COVID-19 через 100 дней после выздоровления. До этого он занимался йогой и бегал от 30 до 40 км в неделю. Но теперь даже 15-минутная поездка на велосипеде может обессилить его на 24 часа.

“Это невероятное состояние, это действительно так…. Главная проблема для меня – это ужасная усталость, она очень похожа на синдром хронической усталости… Я не могу не вставать с постели… Мои руки и ноги постоянно болят, у меня звон в ушах, туман в мозге, прерывистое сердцебиение и резкие перепады настроения”, – рассказал Гарнер.

Как сообщал “источник”, ученые из клиники Кливленда сообщают о значительном увеличении числа людей, испытывающих стрессовую кардиомиопатию на фоне вспышки коронавируса – эмоциональный дистресс вызывает дисфункцию сердечной мышцы.