Умер внук Элвиса Пресли Бенджамин Кеу. Ему было всего 27 лет

В воскресенье, 12 июля, в собственном доме в городе Калабасасе (Калифорния, США) был найден мертвым внук звезды рок-н-ролла Элвиса Пресли – 27-летний Бенджамин Кеу.

Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

В полиции сообщили, что получили вызов от спасательных служб примерно в 6:30 утра. На месте происшествия был обнаружен владелец дома с “одним огнестрельным ранением в верхней части туловища”.

Бенджамин Кеу был сыном Лизы Марии – единственного ребенка суперзвезды Элвиса Пресли. Ее мама Присцилла вышла замуж за Элвиса в 1967 году, но они развелись шесть лет спустя.

Ранее Лиза Мария говорила о сходстве сына с Элвисом, называя их сходство “странным”. В 2015 году Бенджамин опубликовал в Instagram фотографию одежды Элвиса, которую он купил на аукционе.

“Сегодня я купил кусок дедушки у коллекционера. Он носил его в 1974 году. Теперь я чувствую себя к нему намного ближе”, – написал он в посте в соцсети.

Лиза Мари и Бенджамин были настолько близки, что в 2009 году мать и сын сделали себе одинаковые татуировки. В 2012 году она написала песню Storm And Grace о своем сыне.

Бенджамин Кеу также занимался музыкой, но при этом всегда подчеркивал, что это совсем не то, что играл Элвис.

Как ранее сообщал “источник”, в ночь на понедельник, 6 июля, в одной из больниц Рима умер знаменитый итальянский композитор, дважды лауреат премии “Оскар” Эннио Морриконе.