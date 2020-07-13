“Тропическая” жара отступит: синоптики дали прогноз на начало недели в Украине

Синоптики прогнозируют, что жара, которая на выходные вернулась в Украину, ослабнет в ближайшие дни. Температура воздуха на большей части территории страны снизится до +20+22 градусов. В восточных областях и на юге пройдут дожди и грозы.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 13 июля, в Украине похолодает – на западе, севере и в центре столбики термометров будут показывать до +20 +22, ночью – + 11 + 13. Жара и грозы ожидаются на востоке и юге. Там воздух прогреется до +29 +31 градуса днем, ночная температура – +16 +18.

Во вторник, 14 июля, Украину накроет прохладный атмосферный фронт – днем ожидается до +20 +22, ночью – + 11 + 13. Теплее будет на востоке и юге Украины – +24 +26, также в этих регионах пройдут дожди и грозы. На остальной территории страны будет сухо.

В среду, 15 июля, столбики термометров поползут вверх – днем ожидается до +21 +24, ночью – + 11 + 15. Дожди и грозы ожидаются в Харьковской, Луганской и Донецкой областях, на остальной территории страны будет сухо.

Как сообщал “источник”, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня лето в Украине будет по-настоящему жарким, резкое понижение температуры начнется во второй половине августа.