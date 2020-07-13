Туристов в Одессе предупредили об опасности в море – и это вовсе не медузы, видео

Отдыхающих на море в курортной Одессе предупредили о новой опасности – речь идет вовсе не о медузах, а о шприцах.

Об этом сообщает Telegram-канал “Подслушано в Одессе”.

“Осторожно! Шприцы с иглами в море и на пляжах. Нам об этом пишут уже не первый раз, вчера читатель, по его словам, около 20 штук собрал на Ланжероне и выбросил. Будьте внимательны, берегите себя”, – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что к брошенным шприцам ни в коем случае нельзя прикасаться, поскольку в них может содержаться вирусы гепатита С, ВИЧ и другие.

Если же это произошло, нужно обработать место повреждения 5%-ным раствором йода и обратиться в травмпункт. Особенно важно знать о мерах предосторожности детям.

Как сообщал “источник”, ранее в Запорожской области резко поменялась погода и начался ветер с порывами до 25 метров в секунду. Из-за этого на прибережной зоне Азовского моря образовалось такое природное явление как отжимный ветер. Он едва ли не стал причиной гибели 14 людей.