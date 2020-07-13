Девушка похудела на десятки килограмм и назвала свой секрет: ее не узнают даже друзья

23-летняя Эмма Форрестер из Стаффорда поразила своим невероятным похудением – ей удалось сбросить вес на десятки килограммов и снова вернуться к одежде, которая меньше на 10 размеров.

Об этом сообщает The Sun.

Эмма начала набирать вес во время беременности, когда ей было всего 20 лет – она располнела с 8 до 18-го размера одежды.

Девушка буквально всю свою беременность ела. После рождения ребенка привычка есть никуда не делась, ибо, как говорит Эмма, она использовала беременность и материнство как повод для еды.

“С новорожденным я застряла дома и весь день сидела на диване, перекусывая и перекусывая едой. Когда я увидела свои фотографии во время крещения моего сына, я не могла смотреть на фотографии или делиться ими, потому что ненавидела то, как я выгляжу“, – рассказала женщина.

Желание вновь стать красивой мотивировало женщину заняться спортом – Эмма пошла в тренажерный зал.

“Я набралась смелости, чтобы пойти в тренажерный зал, и когда я впервые зашла, это было очень страшно – я чувствовала, что все люди смотрят на меня”, – поделилась женщина.

Однако длительные тренировки и усилия воли помогли Эмме снова стать стройной.

“Мой жених поддерживал меня и мы вместе начали ездить на велосипеде или просто долго гулять. Я не придерживаюсь никаких диет, я ем то, что хочу, но я просто проверяю, есть ли у меня дефицит калорий, который я отслеживаю, используя приложения и фитнес-группы”, – назвала женщина свой секрет похудения.

Сейчас Эмма чувствует себя намного счастливее от того, как она выглядит, и надеется помочь другим мамам, которые впервые сталкиваются с подобными проблемами.

“Не будьте слишком жесткими с самим собой, это требует времени. У меня так много людей спрашивают, как я это сделала, но это заняло у меня много времени“, – отметила Эмма.

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