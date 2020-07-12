Миру грозит опасный синдром, вызванный коронавирусом: медики бьют тревогу

Ученые из клиники Кливленда сообщают о значительном увеличении числа людей, испытывающих стрессовую кардиомиопатию на фоне вспышки коронавируса – эмоциональный дистресс вызывает дисфункцию сердечной мышцы.

Об этом пишет Уahoo.

В условиях пандемии люди по всему миру оплакивают потерю близких, другие борются с беспокойством, что они или те, о ком они заботятся, могут заразиться инфекцией.

Месяцы карантина также привели к экономическим последствиям, которые заставили многих волноваться из-за своей работы. В то же время многие страдали от одиночества, вызванного изоляцией.

“Пандемия COVID-19 привела к различным уровням стресса в жизни людей в стране и мире. Люди не только беспокоятся о себе или о том, что их семьи заболевают, они занимаются экономическими и эмоциональными проблемами, социальными проблемами и потенциальным одиночеством и изоляцией. Стресс может оказывать физическое воздействие на наши тела и сердца, о чем свидетельствуют растущие диагнозы стрессовой кардиомиопатии“, – отметил ведущий автор доктор Анкур Калра.

Ученые обследовали 258 пациентов, которые были госпитализированы с симптомами острого коронарного синдрома, такими как дискомфорт в груди или руках, в период с 1 марта по 30 апреля. По сравнению с периодом до пандемии, у значительно большего числа этих людей была диагностирована стрессовая кардиомиопатия, которая возросла с 1,7% до 7,8%.

При этом все пациенты со стрессовой кардиомиопатией, также известной как кардиомиопатия Такоцубо, дали отрицательный результат на коронавирус.

Как пишет European Heart Journal, стрессовая кардиомиопатия характеризуется тем, что психологический стресс может вызывать острую преходящую дисфункцию левого желудочка. Синдром проявляется внезапным развитием сердечной недостаточности или болей в груди, сочетающихся с изменениями на ЭКГ, характерными для инфаркта миокарда передней стенки левого желудочка.

Чаще всего этот синдром развивается на фоне стрессовых ситуаций, вызывающих сильные, чаще резко негативные, эмоции. Этот синдром отличается от “обычного” сердечного приступа, когда блокируется приток крови к сердечной мышце. Блокировка тока крови к сердцу происходит при наличии в коронарных артериях тромба.

Однако симптомы кардиомиопатии Такоцубо, которую также называют “синдром разбитого сердца”, и сердечного приступа во многом схожи: в первую очередь это затрудненное дыхание и боль в груди. Синдром разбитого сердца может быть временным явлением, в этом случае сердечная мышца восстановится через несколько дней, недель или месяцев, а в некоторых случаях развитие синдрома может привести к смертельному исходу.

Как сообщал “источник”, в геноме коронавируса обнаружили фрагмент вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), но это не значит, что вылечиться от COVID-19 невозможно.