Exit poll: Дуда побеждает на выборах президента Польши

Во втором туре выборов президента Польши, которые стартовали 12 июля, лидирует действующий президент Анджей Дуда.

Об этом сообщает издание hromadske.

По данным Exit poll, нынешний глава государства одержал предварительную победу с отрывом в менее 1%. За Дуду проголосовали 50,4% избирателей.

За ним с 49,6% голосов следует оппозиционный кандидат от партии “Гражданская платформа”, мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Но вместе с тем пока называть окончательного победителя еще рано. Статистическая погрешность может колебаться в пределах 2%.

“Вы видели эту удивительную явку, почти 70 процентов. Победа на выборах при такой явке – невероятная новость. Я очень тронут. Спасибо от всей души всем моим землякам”, – заявил Дуда после объявления результатов.

Но также и его оппонент заявил, что уверен в своей победе.

“Эта ночь станет нервной для всех, но я уверен, что все будет хорошо… Мы уже выиграли независимо от того, каким будет результат. Мы смогли проснуться”, – сказал Тшасковский.

Как сообщал “источник”, в Польше во втором туре президентских выборов наблюдается высокая явка избирателей. В середине дня в выборах приняли участие 24,73% избирателей. Это более 7,2 млн человек.