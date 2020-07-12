Как проходят выборы президента в Польше

В Польше во втором туре президентских выборов, которые стартовали 12 июля, наблюдается высокая явка избирателей.

Об этом сообщает “Укринформ”.

В середине дня в выборах приняли участие 24,73% избирателей. Это более 7,2 млн человек.

“Выдано 7 млн 209 тыс. 52 бюллетени, что составляет 24,73% от общего количества лиц, имеющих право голосовать”, – сообщил председатель Государственной избирательной комиссии РП Сильвестр Марциняк.

Явка на более 0,6%, или около 100 тыс. человек выше, чем во время первого тура выборов 28 июня.

Самая высокая явка на выборах наблюдается в Мазовецком воеводстве (26,92%) на востоке страны, наименьшая – в Опольском воеводстве (23,36%) на западе. Среди крупных городов самая высокая явка в Варшаве (28,72%), самая низкая – в Гданьске (21,37%).

Также много избирателей пришли проголосовать за президента Польши за рубежом. Высокая явка на участках в Чехии, Венгрии, Хорватии и других странах.

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