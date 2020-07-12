В Украине провели масштабный фестиваль лодок: фото

В воскресенье, 12 июля, в Ровно прошел масштабный Всеукраинский фестиваль старинных лодок.

Об этом сообщает жительница города Галина Кульчинская на своей Facebook-странице.

В мероприятии приняли участие команды реконструкторов из разных регионов страны. Участников даже не испугал дождь, потому фестиваль получился ярким и зрелищным. Особенностью стала историческая одежда участников, оружия и доспехи.

“Без преувеличения – ни Басивкутское озеро, ни Ровно, а, возможно, и Украина – еще не видели такого магического зрелища, которое произошло в Ровно на Петра и Павла, 12 июля 2020 года”, – написала Кульчинская.

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