Между Азербайджаном и Арменией произошло боевое столкновение

В воскресенье, 12 июля, произошло боевое столкновение на азербайджано-армянской границе. В результате боя двое азербайджанских военнослужащих погибли, пятеро получили ранения. Стороны выступили с взаимными обвинениями в нарушении режима прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской границы. В настоящее время идут бои на этом направлении.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян, а также о столкновении сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана, которую цитирует издание haqqin.az.

“Сегодня в районе 12:30 военнослужащие ВС Азербайджана, по непонятным для нас причинам, на автомобиле УАЗ сделали попытку нарушения государственной границы РА на Тавушском направлении. После предупреждения армянской стороны, оставив автомобиль УАЗ, военнослужащие противника вернулись на свои позиции“, – написала Степанян.

По ее словам, в 13:45 военнослужащие ВС Азербайджана, используя артиллерийский огонь, попытались захватить армянский опорный пункт, но были отброшены огнем с занимаемых позиций, неся потери в живой силе. С армянской стороны потерь нет.

В свою очередь азербайджанская сторона сообщила об атаке со стороны Вооруженных сил Армении с использованием артиллерийских установок, целью которой был захват позиции азербайджанской армии в направлении Товуз на азербайджано-армянской границе.

“В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен удар. В результате боя двое азербайджанских военнослужащих погибли, пятеро получили ранения. Руководство Министерства обороны выражает соболезнования семьям погибших“, – говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

В Минобороны Азербайджана добавили, что потери есть с обеих сторон.

“В настоящее время идут бои на этом направлении. Азербайджанские подразделения контролируют оперативную обстановку“, – сообщили в Минобороны Азербайджана.

Как сообщал “источник”, 7 марта 2017 года между Азербайджаном и Арменией снова обострился военный конфликт в районе Нагорного Карабаха. Стороны выступили со взаимными обвинениями в нарушениях режима прекращения огня.