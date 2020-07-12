Под Днепром произошло сразу несколько трагических случаев на воде

Под Днепром в водоемах утонули двое мужчин.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

В воскресенье, 12 июля, водолазы достали из искусственного озера в селе Краснополье тело человека. Мужчину обнаружили на расстоянии 4 м от берега и на глубине 2 м. Как стало известно, это был человек 1989 года рождения. Больше информации о нем нет.

Также в этот день в реке Днепр в одноименном городе нашли еще одного утопленника. Спасателям сообщили, что мужчина пошел купаться, нырнул и не выплыл.

Тело нашли на расстоянии 15 м от берега и глубине 4 м. Мужчина был 1969 года рождения.

Спасатели доставили тела обеих мужчин на берег и передали полиции.

Как сообщал “источник”, в воскресенье, 12 июля, в проливе Борщаговка в Киеве нашли тело женщины. На месте инцидента работали водолазы ГСЧС, которые достали тело утопленницах.