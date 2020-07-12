Детей начал убивать синдром, связанный с коронавирусом: его симптомы показали на фото

Детей начала атаковать новая загадочная болезнь, которую связывают с коронавирусом. Болезнь, которую описывают как “воспалительный синдром”, похожа на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, за последние недели заметили у нескольких десятков детей по всему миру.

Об этом сообщает Mirror.

Британские медики объединили свои данные, чтобы раскрыть истинную суть таинственного состояния, которое врачи назвали педиатрическим воспалительным мультисистемным синдромом (PIMS).

В ходе исследования ученые изучили данные 78 детей, которые были приняты в 15 отделений интенсивной терапии в течение шести недель в период с апреля по май 2020 года.

Во всех случаях наблюдалась высокая температура, а также ряд других симптомов, включая шок, рвоту и боль в животе.

Большинство детей, к счастью, выписали из больницы в течение одной недели, однако двое детей умерли.

“Подавляющее большинство критически больных детей, которых мы описали, недолго оставались в PICU и были выписаны из медицинских учреждений”, – рассказал доктор Патрик Дэвис, ведущий исследователь и консультант по детской педиатрии в Ноттингемской детской больнице.

Изучив данные заболевших детей, команда медиков обнаружила, что у большинства детей не было активных доказательств наличия Covid-19. Однако у них были антитела к этой болезни, что свидетельствует о том, что они были инфицированы в недавнем прошлом.

“Это новое состояние, и всего за несколько недель клиницисты всего мира уже достигли огромного прогресса в его понимании”, – отметил доктор Падманабхан Рамнараян, старший автор и консультант по поиску педиатрической интенсивной терапии в больнице Грейт-Ормонд-стрит (GOSH).

Как сообщал “источник”, в России заявили, что успешно завершили клинические испытания первой в мире вакцины от коронавируса. По словам ученых, использование вакцины полностью безопасно для человека.