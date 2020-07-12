В Киеве новая вспышка коронавируса

В общежитии Киевского национального университета технологий и дизайна зарегистрировали вспышку коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве на Facebook-странице.

Всего в здании обнаружили 5 больных. Все они из числа иностранных студентов. Двое находятся в больнице, местонахождение остальных пока неизвестно.

Также уже установлен круг контактных лиц в общежитии, всего их 13. Они должны быть направлены в учреждения здравоохранения по месту обслуживания. В частности, для соблюдения самоизоляции. Однако местонахождение 6 из них сейчас тоже неизвестно.

В настоящее время проводятся противоэпидемические мероприятия, вход посторонних лиц в общежитие ограничен.

Как сообщал “источник”, детей начала атаковать новая загадочная болезнь, которую связывают с коронавирусом. Болезнь, которую описывают как “воспалительный синдром”, похожа на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, за последние недели заметили у нескольких десятков детей по всему миру.