Алла Мазур рассказала о своей борьбе с раком: нельзя терять времени

Ведущая новостей Алла Мазур, которая осенью прошлого года призналась, что больна раком, рассказала о течении болезни и лечении.

Об этом она поделилась в интервью телеведущей Екатерине Осадчей в программе “Светская жизнь”.

Мазур прошла уже курс химиотерапии и перенесла операцию.

“Последние анализы показали, что все движется позитивно, не хочу сглазить. Врачи говорят, что прогнозы очень обнадеживающие, я активно вернулась к работе”, – отметила ведущая.

По ее словам, она не жалеет, что публично призналась о своей болезни. Также Алла поблагодарила всех, кто ее поддержал и продолжает поддерживать в настоящее время.

Также Мазур обратилась к людям, которые узнали о наличии онкологии: “Хочу передать свой позитивный настрой в первую очередь тем, кто только услышал подобный диагноз. Он страшит многих и многие думают, стоит ли вступать в эту сложную, длительную и дорогостоящую борьбу. Но призываю всех – не надо терять времени, потому что я на собственном примере убедилась, что если не упустить это время, то процесс лечения и выздоровление происходит значительно быстрее”.

Телеведущая высказалась и о карантине из-за пандемии коронавируса.

“Мы понимаем, что лекарств от COVID-19 сейчас нет, но к счастью, эту болезнь регулирует разум. В этой ситуации спасают очень простые вещи, которые кажутся банальными, но самые нужные – социальная дистанция и маска. Мы можем стать спасителями друг для друга”, – подытожила Алла Мазур.

Как сообщал “источник”, Алла Мазур готова вернуться к работе в студии 1+1: ее лечение оказалось своевременным и успешным.