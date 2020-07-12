Жара покидает Украину: синоптик дала прогноз погоды на 13 июля

Украинский синоптик Наталья Диденко дала свежий прогноз погоды на понедельник, 13 июля, в Украине отступит жара и похолодает.

Об этом она написала в Facebook.

По словам Диденко, Украиной движется атмосферный фронт. За фронтом температура опустится до +12 градусов, а перед фронтом еще распаляет до +30 и выше.

13 июля локальные грозовые дожди будут идти практически повсеместно, кроме восточных областей.

Похолодает на западе, севере и в большинстве центральных областей, +12 +20 градусов. На остальной территории еще побудет жара.

В Киеве понедельник будет свежим, с периодическим дождем. Днем +18 +20 градусов.

Как писал “источник”, в Запорожской области резко изменилась погода и внезапно начался ветер с порывами до 25 метров в секунду. Из-за этого на прибрежной зоне Азовского моря образовалось такое природное явление как отжимной ветер . Он чуть не стал причиной гибели 14 человек.

Напомним, что последний месяц лета – август этого года в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков.