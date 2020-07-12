Пингвины ростом с человека жили 40 млн назад в США – эти фото поражают сеть

Огромные “пингвины-монстры”, которые жили в Новой Зеландии 62 миллиона лет назад, имели двойников, которые бродили по территории США. Об этом говорится в новом исследовании новозеландских ученых, которые также нашли доказательства существования гигантских существ, похожих на пингвинов, в Японии и Канаде.

Об этом сообщает The Sun.

Ученые сравнили окаменелые кости из Новой Зеландии и останки, найденные ими у более молодых птиц Северного полушария, которых с научной точки зрения называют плотоптеридами.

Пол Скофилд, куратор Кентерберийского музея в Новой Зеландии, заявил, что эти птицы эволюционировали в разных полушариях Земли.

“Плотоптериды выглядели как пингвины, они плавали как пингвины, они, вероятно, ели как пингвины, но они не были пингвинами”, – подчеркнул Скофилд.

Останки ранних известных пингвинов, некоторые из которых были колоссального роста – в 5 футов, были найдены в Вайпаре (Северный Кентербери) на территории современной Новой Зеландии.

Ученые считают, что эти древние пингвины проживали в тропических морях, которые когда-то окружали это место, от 37 до 34 миллионов лет назад.

Тот факт, что древние птицы были такими похожими, несмотря на расстояние и миллионы лет, действительно привлек ученых к этому исследованию.

Они пришли к выводу, что у обоих типов птиц были длинные клювы с прорезями ноздрей, а также похожие крылья, грудь и плечевые кости.

“Что примечательно во всем этом, так это то, что плотоптериды и древние пингвины развивали эти общие черты независимо. Это пример того, что мы называем конвергентной эволюцией, когда у отдаленно связанных организмов развиваются подобные морфологические признаки в подобных условиях окружающей среды”, – заявила Ванесса Де Пьетро, еще один охранник Кентерберийского музея.

Хотя плотоптериды выглядели бы очень похоже на гигантских пингвинов, более глубокий анализ показал, что они на самом деле более тесно связаны с современными птичьими олушами и бакланами.

Это исследование было опубликовано в журнале зоологической систематики и эволюционных исследований.

Окаменелости гигантских пингвинов Новой Зеландии в настоящее время выставлены в Кентерберийском музее.

Как сообщал “источник”, палеонтологи описали окаменелую челюсть с одним сохранившимся зубом, которая принадлежала ранее неизвестному науке виду ящера, предположительно, относившегося к семейству дромеозавридов.