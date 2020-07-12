Люди будут в шоке: главный стратег Трампа заявил о “биологическом Чернобыле” в Ухане

Стив Бэннон, который был главным стратегом Дональда Трампа в Белом доме и до сих пор поддерживает тесные связи с его администрацией, заявил, что эпидемию коронавируса вызвала утечка из Института вирусологии в Ухане и дальнейшее сокрытие масштабов утечки Китаем равносильно “умышленному убийству”.

Об этом он рассказал в воскресенье, 12 июля, в интервью The Mail, ссылаясь на приведенные информаторами из Китая факты.

Заявление Бэннона прозвучало на фоне того, что западные правительства собирают все больше доказательств, чтобы оспорить первоначальное утверждение Пекина о том, что инфекция впервые распространилась с рынка морепродуктов в Ухане.

“Я знаю, что некоторые перебежчики (из Китая) работают в США с ФБР, пытаясь связать воедино то, что произошло в институте Уханя… Они еще не разговаривали со СМИ, но есть люди из лаборатории Уханя и других лабораторий, которые перешли на запад и передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая. Я думаю, что люди будут в шоке “, – заявил Бэннон.

По словам Бэннона, перебежчики из Китая уже беседовали со спецслужбами в США, Европе и Великобритании.

“Люди из этих лабораторий покинули Китай и Гонконг в середине февраля. [Американская разведка] вместе с MI5 и MI6 пытаются построить очень тщательное судебное дело, которое может занять много времени“, – отметил Бэннон.

Экс-стратег Трампа даже предположил, что французское правительство, которое помогло построить институт, оставило системы мониторинга после того, как Пекин изъял их из проекта.

“По сути, это был биологический Чернобыль в Ухане с точки зрения количества жертв. Как и в случае с Чернобылем, тоже было сокрытие – государственный аппарат просто защищает себя”, – подчеркнул Бэннон.

Бэннон отметил, что китайские власти использовали время, чтобы собрать все средства индивидуальной защиты в мире.

“Это убийственная диктатура. Кровь [также] находится на руках мировых корпораций – инвестиционных банков, хедж-фондов и пенсионных фондов”, – заявил Бэннон.

Как сообщал “источник”, в России заявили, что успешно завершили клинические испытания первой в мире вакцины от коронавируса. По словам ученых, использование вакцины полностью безопасно для человека.