Игор Соареш погиб в страшном ДТП. Ему было только 16 лет

В Бразии на 17 году жизни умер известный футболист Игор Соареш, он играл в составе ФК “Гояс”.

Об этом сообщила пресс-служба клуба в Instagram.

Указано, что накануне в субботу, 11 июля, футболист юношеской команды попал в ДТП на мотоцикле.

“С огромной скорбью мы сообщаем о смерти нашего спортсмена Соареша. Наша команда опустошена этой новостью. Игору было 16 лет, он выступал за Гояс с января 2018 года. Мы желаем сил и выражаем соболезнования друзьям и семье полузащитника”, – говорится в сообщении.

Ранее “источник” сообщал, что в субботу, 11 июля, в Московской области произошло жуткое ДТП, в котором насмерть разбилась популярная мотоблогер Ксения Никитина.

Напомним, что британский мотогонщик Бен Годфри разбился насмерть во время соревнований No Limits Trackdays, которые состоялись в английском городе Лестер.