Мужчина увидел себя на свадебном фото и похудел на 90 килограмм: разница поражает

Австралиец Мэтью успешно сбросил половину своего веса – 91 кг: после того, как весы показали 181 кг, он понял, что надо что-нибудь менять.

Об этом сообщает Yahoo Lifestyle.

Мэтью говорит, что он “прятался за своим весом” – пока не достиг переломного момента, который заставил его сделать здоровые изменения.

“Я был на свадьбе друга, и когда фотографии пришли после свадьбы, я выглядел массивно. Я не мог поверить, насколько большим я позволил себе быть”, – объясняет он.

После этого Мэтью пересмотрел свою диету и занялся фитнесом.

“Благодаря более здоровому плану питания и образу жизни у меня больше энергии, чтобы заниматься делами и проводить время со своей семьей и друзьями”, – говорит он.

Мэтью рассказал, что его друзья и семья оказали ему “большую поддержку” на протяжении всего пути похудения и даже считают его ответственным за свой выбор.

“У нас с подругой тоже довольно активный образ жизни, мы регулярно ездим на велосипедах и занимаемся различными видами фитнеса. Я знаю, что если я продолжу вести нездоровый образ жизни, мое здоровье будет ухудшаться, что ухудшит качество моей жизни”, – говорит он.

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