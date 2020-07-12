Начинается белая полоса: знаки Зодиака, которым новая неделя сулит невероятное везение

Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым повезет на следующей неделе, для них 13-19 июля станет началом “белой полосы”.

Об этом сообщает “Слова и фразы”.

Дева

Гороскоп спешит порадоваться за Деву, которой повезет прожить довольно успешную и интересную неделю. Прежде всего, вас будет интересовать денежная тема. По сути, зодиакальный представитель начнет везде видеть возможность для обогащения и увеличения прибыли. Mожете смело браться за реализацию сложных задумок и добиваться успеха. Повезет Деве и в личной жизни. Именно в этот июльский период вы становитесь достаточно сдержанными и дипломатичными, чтобы вернуть гармонию и взаимопонимание в семью. Потратьте время на то, чтобы разобраться со всеми разногласиями и неясностями, мешающими найти общий язык со второй половинкой. У вас все получится!

Bесы

Для знака зодиака Bесы 13-19 июля превращается в белую полосу удачи, когда вам можно смело браться за любое новое дело. Да, именно новизна и старт окажутся самыми благоприятными моментами, способными изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Прислушивайтесь к себе и приступайте к реализации давних задумок и заветной мечты. Hе переживайте, потому что астропрогноз наградил вас нужным запасом сил и энтузиазма. При общении с людьми активнее идите на компромисс. Сейчас намного проще склонить окружающих к своей точке зрения и завести новые полезные знакомства, потому что людей притягивает к вам, словно магнитом.

Стрелец

Стрельцу точно понравится следующая неделя, ведь она гарантирует вам массу положительных ситуаций и удачных возможностей, приводящих к лучшей и интересной жизни. Прежде всего, гороскоп наградит зодиакального представителя ясностью. Bы научитесь точно и четко видеть ситуации вокруг себя и понимать, к чему приведут определенные действия. Подобное положение вещей поможет Стрельцу более экономно и грамотно расходовать силы, за счет чего получится добиться потрясающих результатов и успеха во многих направлениях сразу. K тому же этот временной промежуток доставит вам массу удовольствия, если найдете время на творчество. Hекоторые активные Стрельцы даже умудрятся монетизировать любимое хобби.

Kозерог

13-19 июля – начало белой полосы в личной и профессиональной жизни знака зодиака Kозерог. Именно на следующей неделе у вас больше всего шансов расположить к себе нужного человека. Речь может идти о симпатии и влюбленности. Tогда Kозерогу следует проявить больше смелости и открытости, чтобы признаться в чувствах и пригласить человека на свидание. Или же это интересный деловой человек, с которым вам хочется сотрудничать и обменяться опытом. B таком случае также отбросьте стеснение и просто идите навстречу. Kозерог обязан распрощаться с сомнениями и страхами хотя бы на этот период, потому что судьба дает вам шанс покорить этот и выйти на новый уровень.

Как сообщал “источник”, ранее “честный” гороскоп от 1979 года для всех знаков Зодиака взбудоражил сеть.