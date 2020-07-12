Сергей Фургал арестован: кто он и почему из-за него на митинги вышли тысячи людей в России

В Хабаровске (Россия) проходит уже второй несанкционированный митинг в поддержку губернатора края Сергея Фургала, которого обвиняют в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств.

Forbes рассказал, какой путь проделал Фургал во власть и почему его карьера может закончиться тюрьмой

Губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу 50 лет. По образованию он врач. В 1999 году он ушел из больницы и начал заниматься бизнесом – торговал лесоматериалами и был совладельцем частного охранного предприятия.

В 2005 году Фургал пришел в политику и впервые был избран депутатом Законодательной думы Хабаровского края от ЛДПР. Тогда же он стал координатором Хабаровского регионального отделения ЛДПР, он занимал эту должность до 2011 года. Уже в 2007 году он был избран депутатом Госдумы от ЛДПР.

Госдуму Фургал покинул досрочно в 2018 году: неожиданно он выиграл выборы губернатора Хабаровского края у действующего главы региона, единоросса Вячеслава Шпорта. Фургал стал одним из трех оппозиционеров, отобравших губернаторские кресла у кандидатов от “Единой России” в ходе той избирательной кампании.

Фото: ТАСС

В декабре 2019 года стало известно, что Фургала вызвали в Москву для дачи показаний по предприятию “Амурсталь”. Был обнародован документ, согласно которому Фургал, будучи депутатом Госдумы, стал поручителем предприятия по банковскому кредиту на 2 млрд рублей. Москву.

9 июля Следственный комитет сообщил о задержании Фургала. Губернатора подозревают в причастности к организации покушения на убийство и в убийствах предпринимателей в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Максимальное наказание по статье об убийстве — пожизненное заключение. Срок давности по ней составляет 15 лет, то есть по преступлениям 2004 года он уже истек. Но решение о применении срока давности остается за судом: если за преступление предусмотрено пожизненное, суд имеет право все же наказать человека тюремным сроком, но в этом случае максимальный срок ему уже не грозит.

Уголовное дело содержит несколько эпизодов и касается организованной группы, которая, по версии следствия, причастна к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей. Кроме Фургала, по делу задержаны и уже арестованы четыре активных участника организованной группы, которым предъявят обвинения в зависимости от роли каждого в совершении преступлений, добавил СК.

Фургала доставили в Москву. Меру пресечения будет избирать Басманный районный суд столицы. По словам источников РБК, Владимир Путин отправит в отставку Фургала в связи с утратой доверия президента.

Вместе с тем, в Хабаровске проходит вторая за два дня несогласованная акция в поддержку Сергея Фургала. Люди собрались на площади Ленина с плакатами, скандировали лозунги в поддержку Фургала. Затем толпа направилась шествием по центральным улицам города. Также в городе проходит автопробег в его поддержку.

Как сообщал “источник”, 1 июля на Красной площади в Москве задержали участников акции “2036”, которые своими телами выложили на брусчатке это число, обозначающее год, до которого Владимир Путин сможет оставаться президентом России в случае закрепления изменений в Конституции РФ.