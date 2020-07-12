Истекающий кровью пилот спас своих пассажиров в авиакатастрофе и умер через 48 часов: фото

Британский пилот Дэвид Гудвин ценой собственной жизни спас из-под горящих обломков искореженного самолета четырех пассажиров. За 90 секунд ему удалось освободить пассажиров самолета в то время, когда вокруг уже бушевало пламя. Сам Гудвин получил 99% ожогов тела, что не оставило ему шансов на жизнь.

Об этом сообщает Mirror.

В тот день 49-летняя Мишель, уроженка Южной Африки, руководила самолетом, но на их пути появилось густое облако, после чего она передала управление 67-летнему Дэвиду, более опытному пилоту и парашютисту. Дэвид пытался набрать высоту при нулевой видимости, но врезался в гущу деревьев, таких густых, что самолет упал, словно камень, в лесу и взорвался. Кабина сгорела в пепел.

Полную информацию об этом инциденте опубликовали в официальном отчете Управления гражданской авиации Южной Африки. В нем говорилось о том, что авария произошла в 6750 футов над Мачадодорпом в 125 милях к востоку от Претории 29 ноября 2018 года.

Семья наняла самолет, чтобы развеять прах покойной мамы. Они остановились, чтобы заправиться, и через 20 минут после взлета произошла трагедия – самолет упал и загорелся.

Сам Дэвид, его напарница Мишель Тилли, ее сестры Шарлин Тилли и Таня Коллинз, а также его племянник-подросток Райан Коллинз получили страшные ожоги, однако чтобы спастись, им нужно было выбраться поближе к людям.

“Обнаженный, обугленный и истекая кровью, Дэвид каким-то образом нашел в себе силы перенести сильно травмированную напарницу на милю, пока вел раненую группу через лес. Они достигли горной тропы и увидели работников лесного хозяйства, проезжавших мимо. Те заметили окровавленную группу людей, и один водитель вернулся и позвал на помощь “, – пишет издание.

Получив помощь, пассажирам самолета удалось выжить, а сам Дэвид получил настолько сильные ранения, что умер через 48 часов.

“Было страшно видеть голого обугленного человека, залитую кровью женщину и трех обугленных людей, спотыкающихся по дороге и машущих руками”, – рассказал очевидец трагедии.

Следователи заявили, что действия Дэвида спасли пассажиров от того, что они назвали “невосполнимой” аварией.

Как сообщал “источник”, в Иране назвали причину авиакатастрофы украинского самолета Boeing 737-800, которая произошла 8 января у Тегерана. Причиной гибели более 170 пассажиров и членов экипажа назван человеческий фактор.