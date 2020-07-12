Археологи обнаружили скелет девушки со связанными руками, убитой 2 тыс. лет назад: фото

В Великобритании на территории графства Бакингемшир обнаружили захоронение жертвы убийства времен железного века. Археологи при расчистке земли для строительства тоннеля нашли скелет девушки со связанными руками, находке около 2 тысяч лет.

Об этом сообщает Dailymail.

Другие находки на участке вблизи города Уэндовер охватывают период от неолита до средневековья – около 4 тысячи лет – и включают в себя кольцо железного века и золотую британскую монету 1-го века.

Деревянный памятник – круг диаметром около 213 футов (65 метров), в котором была найдена убитая, указывает на то, что земля постоянно использовалась для ритуальных захоронений.

Точный возраст скелета жертвы убийства пока не установлен, но эксперты утверждают, что находке должно быть не менее 2 тысяч лет.

Археолог проекта Рэйчел Вуд заявила: “Мы уже знали, что Бакингемшир богат археологией, но обнаружение места, которое свидетельствуют о человеческой деятельности около 4 тысяч лет назад, стало для нас неожиданностью”.

Эксперты выразили надежду, что ученые смогут пролить свет на эту потенциально ужасную смерть.

“Большое деревянное церемониальное сооружение, римское захоронение и загадка скелета на ферме Уэлвик помогает понять, что люди жили, работали и умирали в этом районе задолго до того, как мы пришли”, – добавила Вуд.

Археологи считают, что в бронзовый и железный век территория близ современного Уэндовер была занята, поскольку они идентифицировали остатки по крайней мере одного круглого дома рядом с сооружениями, которые могли быть загонами для животных и ямами, используемыми для утилизации отходов пищи.

Напомним, в Израиле археологи сделали неожиданное открытие – нашли наскальные гравюры на четырех дольменах – гигантских погребальных сооружениях.