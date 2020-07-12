Зайцы устроили “дикую” драку посреди дороги – это видео посмотрели 11 млн людей

В сети показали драку двух зайцев прямо посреди проезжей части, животные так увлеклись, что не реагировали на крики и хлопки автора видео.

Соответствующие кадры размещены на Facebook-странице Desmond Gazanda и набрало уже 11 млн просмотров.

На них видно, что два зайца, стоя на задних лапах выясняют отношения, нанося оппоненту удары передними лапами. Драка чем-то напоминает танец и не выглядит ожесточенной. Однако животные всерьез ею увлечены – автор видео в какой-то момент начал кричать и хлопать в ладоши, чтобы разнять их. Зайцы лишь на несколько секунд отвлекаются от драки, после чего снова продолжают ее.

Ранее “источник” рассказывал, что розарий Morcom в калифорнийском городе Окленд пришлось закрыть после того, как местный индюк Джеральд начал нападать на людей. На птицу поступило несколько жалоб в Оклендскую службу защиты животных, и Департамент парков и мест отдыха вынужден был принять непростое решение.