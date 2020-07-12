В Иране объяснили, почему сбили украинский самолет: это была не просто ошибка

В Иране назвали причину авиакатастрофы украинского самолета Boeing 737-800, которая произошла 8 января у Тегерана. Причиной гибели более 170 пассажиров и членов экипажа назван человеческий фактор.

Об этом говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана.

Как сообщается, комплекс ПВО, который сбил самолет по ошибке, был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещен.

“Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления“, – говорится в докладе.

Также отмечается, что после перемещения не была выполнена перенастройка комплекса.

Согласно документу, из-за перемещения системы ПВО перед тем произошли ошибки в настройке. Лайнер был ошибочно опознан как движущийся в сторону Тегерана, хотя самолет МАУ вылетал из столицы Ирана, а не наоборот.

Также в отчете добавили, что между комплексом ПВО и центром не состоялся обмен данными, оператор идентифицировал самолет как вражескую цель и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запустил первую ракету по самолету, а потом вторую.

Детали катастрофы

Как известно, 8 января 2020 года после взлета с аэродрома Тегерана ракетой был сбит самолет Boeing-737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, совершавший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев – двое пассажиров и девять членов экипажа. Также среди погибших – граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

Позиция Ирана

Сначала иранская сторона утверждала, что катастрофа произошла из-за технической проблемы самолета, но 11 января Иран признал, что авиалайнер был ошибочно сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы “Тор-М1”, которую Иран получил из РФ.

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивала на передаче бортовых самописцев во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для расшифровки.

Также стало известно, что виновным в сбивании самолета МАУ в Иране 8 января является оператор ракетной системы, который нарушил правила ведения огня в условиях, сложившихся на то время.

Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек

Больше всего среди пассажиров было иранцев (82 человека) и канадцев (63). На борту было 11 украинцев – девять членов экипажа и двое пассажиров.

Большинство граждан Канады, которые были на борту самолета, имели иранские корни. Они возвращались из Тегерана в города Канады, используя рейс на Киев как удобный и недорогой стыковочный перелет.

Погибшие украинцы

Экипаж состоял из двух пилотов, одного инструктора и шести бортпроводников. Это командир – Владимир Гапоненко, второй пилот Сергей Хоменко, инструктор Алексей Наумкин. Бортпроводники: старший бортпроводник Игорь Матьков, Екатерина Статник, Мария Микитюк, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб и Денис Лихно. Также погибли двое украинских пассажиров – Ольга Кобюк и Елена Малахова.

Как сообщал “источник”, ранее в Иране сделали странное заявление о “черных ящиках”, отметив, что в них нет ничего ценного для расследования авиакатастрофы.