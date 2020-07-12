Самолет попал в зону турболетности – на видео люди кричали и успели попрощаться с жизнью

В субботу, 11 июля, Рейс IndiGo из Эр-Рияда (Саудовская Аравия) в Кашмир (Индия) попал в зону сильной турбулентностью, в результате чего люди на борту закричали от ужаса и начали плакать.

Об этом сообщает Mirror.

Постоянное дрожание на низком уровне, которое продолжалось в течение двух минут, перемежалось двумя большими толчками.

Кадры, сделанные изнутри кабины, показывают, что задние стулья сильно качаются, когда турбулентность усиливается. Когда самолет внезапно “падает”, можно услышать, как пассажиры мужского и женского пола издают крики.

“Пару раз он (самолет) опасно трясся, что вызывало панику у пассажиров, особенно у пожилых людей, которые потеряли равновесие, несмотря на пристегнутые ремни безопасности”, – сказал один из пассажиров.

Он также сказал, что паника распространилась по салону, несмотря на неоднократные попытки команды успокоить людей.

“(На борту) было видно, как громко молились, и среди них женщины плакали, когда самолет сильно трясся. Многие читали стихи из Священного Корана”, – рассказал пассажир.

Когда в конце концов самолет благополучно приземлился некоторые из тех, кто находился на борту, пролили облегченные слезы.

Причины турбулентности – мощные потоки ветра и воздушные течения, которые встречает на своем пути самолет. Если попасть в такие потоки – кажется, что лайнер падает вниз (это иллюзия, вызванная скоростью, на самом деле изменение высоты измеряется едва ли несколькими метрами) или подскакивает на особо крутом ухабе.

Ранее “источник” сообщал, что в воскресенье, 14 июня, в воздушном пространстве канадской столици Оттавы произошло столкновение двух небольших пассажирских самолетов, в одном из которых находился ребенок.