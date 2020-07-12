Самолет попал в зону турболетности – на видео люди кричали и успели попрощаться с жизнью

В субботу, 11 июля, Рейс IndiGo из Эр-Рияда (Саудовская Аравия) в Кашмир (Индия) попал в зону сильной турбулентностью, в результате чего люди на борту закричали от ужаса и начали плакать.
Об этом сообщает Mirror.
Постоянное дрожание на низком уровне, которое продолжалось в течение двух минут, перемежалось двумя большими толчками.
Кадры, сделанные изнутри кабины, показывают, что задние стулья сильно качаются, когда турбулентность усиливается. Когда самолет внезапно “падает”, можно услышать, как пассажиры мужского и женского пола издают крики.
“Пару раз он (самолет) опасно трясся, что вызывало панику у пассажиров, особенно у пожилых людей, которые потеряли равновесие, несмотря на пристегнутые ремни безопасности”, – сказал один из пассажиров.
Он также сказал, что паника распространилась по салону, несмотря на неоднократные попытки команды успокоить людей.
“(На борту) было видно, как громко молились, и среди них женщины плакали, когда самолет сильно трясся. Многие читали стихи из Священного Корана”, – рассказал пассажир.
Когда в конце концов самолет благополучно приземлился некоторые из тех, кто находился на борту, пролили облегченные слезы.
Причины турбулентности – мощные потоки ветра и воздушные течения, которые встречает на своем пути самолет. Если попасть в такие потоки – кажется, что лайнер падает вниз (это иллюзия, вызванная скоростью, на самом деле изменение высоты измеряется едва ли несколькими метрами) или подскакивает на особо крутом ухабе.
Ранее “источник” сообщал, что в воскресенье, 14 июня, в воздушном пространстве канадской столици Оттавы произошло столкновение двух небольших пассажирских самолетов, в одном из которых находился ребенок.