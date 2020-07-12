В небе над Харьковом наблюдали невероятное зрелище – такого не было 7 лет

В ночь с 10 на 11 июля, в селе Зарожное, возле Харькова, заметили самое яркое за последние 7 лет небесное тело – комету C/2020 F3 (Neowise).

Фото опубликовал в Instagram астроном-любитель Павел Пахоменко.

“Комета C/2020 F3, пожалуй, самый красивый объект этого года, сейчас в лучших условиях для наблюдений над Харьковом. Ищите ее перед рассветом (начиная где-то с 2:30, для более восточных городов – раньше, для западных – позже) низко над северо-восточным горизонтом. Не пропустите, такой яркой кометы не было очень давно! – сообщил Павел Пахоменко. – Кстати, английское слово «disaster» имеет латинские корни, что означает «плохая (dis) звезда (aster)», именно так в древности называли кометы, считая их предвестницей разного рода катаклизмов (из-за их внезапного появления на небе). Очень логично для 2020″.

Фото: Pavlo Pakhomenko

Фото: Pavlo Pakhomenko

Фото: Pavlo Pakhomenko

Как сообщает CNN, комету можно увидеть невооруженным глазом. Хорошо видна она будет до августа.

Фото: Харьков 1654

Фото: Харьков 1654

Фото: Харьков 1654

Фото: Харьков 1654

Фото: Харьков 1654

Фото: Харьков 1654

Как сообщал “источник”, американский астронавт Боб Бенкен, который в мае отправилася на Международную космическую станцию на борту корабля Crew Dragon (SpaceX), сделал в открытом космосе несколько впечатляющих снимков. Своим подписчикам он указал на границы дня и ночи, что вызвало особый восторг.