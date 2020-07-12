Михаил Подоляк публично оскорбил Сенцова: кто он и что произошло

Советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк написал пост с оскорбительными высказываниями в отношении экс-политзаключенного в России, украинского режиссера Олега Сенцова.

Соответствующую публикацию Подоляк сделал в Facebook.

В частности, он “прошелся” по выделению Госкино 5 млн 100 тыс гривен на съемки фильма Олега Сенцова “Носорог”.

Подоляк начал с того, что Сенцова якобы использовали в качестве “картинки-героя” запойные псевдо/патриоты”.

“Его юзали в качестве многолетней “картинки-героя” запойные псевдо/патриоты. Включая, разумеется, тогдашнюю “патриотическую номенклатуру” в статусах министров и депутатов. Прямо так и говорили ему – «Ты терпи. Ты сиди. Ты страдай. Потому что это позволяет нам продавать обществу и внешним партнерам красивую историю страданий. Ты отличная иллюстрация“, – сказано в публикации.

Он добавил, что Сенцов “напрочь заболел тем самым синдромом “приспособленчества и неблагодарности”.

“Можно, кстати, первоклассный фильм снять. За 25 млн грн. Даже название “Носорог” подойдет. Но только о банальных человеческих качествах – лжи, лицемерии, глупости, мерзости и отвратительном главном герое“, – пишет Подоляк.

Он возмущается тем, что Сенцов “подчеркнуто оскорбителен” в своих оценках людей, которые помогли ему освободиться из российской тюрьмы.

“Он безобразно отвратителен в собственном политическом приспособленчестве. Дешево и без вкуса. Он предсказуем в своих “экспертных” шагах. Он совсем не элитен, потому что интеллектуально пуст и мелочен в морали. Хотя нет. Он – банально аморален. И он скучен на самом деле“, – добавил Подоляк.

В продолжение своей “обличительной речи” он добавил, что Сенцов “типичный провинциальный “самодеятель” с малым набором идей”.

“Творчество которого само по себе не продается, но которое можно насытить бюджетными деньгами и напарить обществу“, – написал Подоляк.

Как сообщал “источник”, фильм Олега Сенцова “Носорог” выигрывал питчинг Госкино еще в 2012 году. Фильм все эти годы не исключали из плана господдержки кинематографии. Съемки начнутся этой осенью.