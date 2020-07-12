В Украине почти 700 новых случаев коронавируса: статистика на 12 июля по областям

По состоянию на утро, 12 июля, в Украине еще 678 человек заразились коронавирусом. Сутками ранее в стране зарегистрировали 800 случаев.

Об этом сообщили в пресс-службе СНБО.

По данным ведомства, всего в Украине зафиксировали 53 521 случая заражения коронавирусом.

От осложнений скончались 1383 пациента. Побороть недуг смогли 26 118 украинцев.

Больше всего зараженных за сутки подтверждено во Львовской (121), Ровенской (78) и Закарпатской (67) областях, а также в Киеве (67).

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 10 июля 2020 года в мире коронавирусом инфицированы 12 миллионов 393 тысяч человек. За сутки, 9 июля, установлен новый антирекорд – 223 тысячи новых случаев. В Украине тем временем выявлено 819 новых случаев COVID-19.

Напомним, что в ВОЗ заявили, что распространение нового типа коронавируса COVID-19 “все еще ускоряется”, а большинство стран до сих пор не взяло пандемию на контроль. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус.