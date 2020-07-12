Ксения Никитина в Инстаграм накануне смерти бросила “вызов” мужчинам

Блогер Ксения Никитина, которая в Московской области разбилась на мотоцикле, накануне роковой поездки бросила вызов мужчинам.

В своем Instagram она высказалась о мотоциклах.

“Я раньше думала, что оператор – это прям мужское дело. Но вот уже вторую съемку работаю с Наташей, и мне прям все супер. Но снова убеждаюсь, что талант от пола не зависит. А еще свое дело надо искренне любитьМне часто пишут в комментариях – мотоциклы, мол, не женское дело. А вы что думаете, осталось еще разделение занятий человека по половому признаку, или главное различие – физиологическое и то, что мы реально по разному мыслим?” – написала она.

Жуткая автокатастрофа произошла на 87-м км трассы М-8 “Холмогоры”. Как говорят свидетели, девушка неслась на мотоцикле на скорости 160 км/ч, трактор перемещался в крайней левой полосе.

До гибели Ксения Никитина активно вела Instagram, YouTube и “ВКонтакте”. Чаще всего она рассказывала на своих страничках о любви к мотоциклам.

“Чем больше я узнаю людей, тем больше мне нравятся мотоциклы”, “Дом, это место, в котором твой мотоцикл стоит так долго, что после остается несколько капель масла под ним”, “Один мотоцикл на дороге стоит двух в магазине”, – писала девушка в разделе “любимые цитаты”.

В соцсетях она делилась яркими роликами на тему мотоциклов. 33-летняя блогер пробовала новые модели и рассказывала о них читателям, “гоняла” на байках в разные города России. В своем Instagram она охарактеризовала себя как “блондинка за рулем”.

Ранее “источник” сообщал, что британский мотогонщик Бен Годфри разбился насмерть во время соревнований No Limits Trackdays, которые состоялись в английском городе Лестер.