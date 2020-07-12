Маленькая девочка загадочно пропала 13 лет назад – родители потрясены новостью о ней

В Португалии продолжили поиски пропавшей девочки Мадлен Макканн, которую 13 лет назад на одном из курортов страны похитили, полиция не исключает, что она может быть жива.

Об этом сообщает Mirror.

Родители пропавшей Мадлен Кейт и Джерри потрясены, что после 13 лет со дня исчезновения дочери полиция сообщила им, что возобновила ее поиски в Португалии.

Они ожидали мучительного сообщения после обыска трех колодцев в Вила-ду-Бишпу – всего в 10 минутах езды от португальского курорта, где пропала малышка. Но Макканнам до сих пор не сообщили, на каких основаниях действовала полиция.

“Это период длительных мучений. Они до сих пор не имеют ни малейшего представления, какие доказательства есть у полиции, чтобы предположить, что Мадлен мертва. Им не сообщают, что, по мнению полиции, случилось с ней. Нам очень жаль их, потому что они пережили столько боли и беспокойства в течение 13 лет”, – сказал источник издания.

Детективы и дайверы обыскали ирригационные системы всего в 10 минутах езды от Прайя-да-Луз, где Мадлен была похищена в мае 2007 года, за несколько дней до ее четвертого дня рождения.

Они находятся рядом с пляжем, где в 2007 году был сфотографирован жилой фургон главного подозреваемого Кристиана Брюкнера – педофила и насильника, который в настоящее время находится в тюрьме.

“Кейт и Джерри хотят ответов больше, чем кто-либо другой. Но хотя столичная полиция все еще рассматривает исчезновение Мадлен как пропажу без вести, а не расследование убийства, это дает им проблеск надежды на то, что она все еще может быть жива. Они продолжают надеяться, пока не появятся неопровержимые доказательства того, что она мертва. Их информируют на каждом этапе пути. Но полиция не предоставила им всех подробностей. Они остаются на иголках в это время, и это вызывает у них боль“, – сказал 52-летний бывший публицист родителей Мадлен Кларенс Митчелл.

В Германии Брюкнера судили за изнасилование в 2005 году американской 72-летней женщины в ее доме в Португалии. Он отбыл 21 месяц в тюрьме в Киле за преступления, связанные с наркотиками, и ему было дано семь лет за изнасилование, но он оспаривает это осуждение.

Брюкнер жил в Прайя-да-Луз в течение многих лет, и ему было 30 лет, когда исчезла Мадлен.

Но полиция, расследующая ее исчезновение, исключила Брюкнера из первоначальных расследований, поскольку они не знали, что он был осужден за сексуальное преступление в Германии, когда ему было 17 лет. Это была одна из ряда грубых ошибок, которые мешали расследованию.

Немецкая прокуратура говорит, что у них есть доказательства того, что мобильный телефон Брукнера находился рядом с квартирами, возле которых исчезла Мадлен.

Ранее “источник” сообщал, что в городе Бергиш-Гладбах полиция обнаружила сеть из 30 тысяч педофилов. Речь идет об участниках чатов, форумов, групп в мессенджерах – в даркнете и общедоступном интернете, – которые обменивались детской порнографией и подбивали друг друга на совершение преступлений.