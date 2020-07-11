Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм решил жениться – кто стал избранницей 21-летнего Бруклина

Старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм сделал предложение актрисе и дочери миллиардера Николе Пельтц. 21-летний Бруклин и его 25-летняя возлюбленная встречаются семь месяцев.

О помолвке пара сообщила на своих instagram-страницах. “Две недели назад я попросил мою вторую половину выйти за меня замуж, и она ответила “да”. Я самый счастливый мужчина в мире! Обещаю тебе стать лучшим мужем и лучшим отцом нашему ребенку однажды. Люблю тебя, малыш”, – написал Бруклин под совместным снимком с любимой.

Фото: instagram.com/brooklynbeckham

Никола в свою очередь опубликовала такое же фото и написала: “Ты делаешь меня самой счастливой девушкой в мире. Я так рада тому, что проведу всю свою жизнь рядом с тобой. Твоя любовь – самый ценный подарок. Люблю тебя очень-очень-очень сильно, малыш, и спасибо Харпер за эту фотографию”.

Несмотря на юный возраст пары и короткий срок отношений, их родители благословили этот брак.

Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

“Самая потрясающая новость!! Мы так рады, что Бруклин и Никола решили пожениться! Желаем вам моря любви и безграничного счастья! Мы все любим вас”, – написала Виктория Бекхэм в своем Instagram.