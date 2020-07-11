Классно слетали на Мальдивы: Григорий Решетник рассказал, как узнал о третьей беременности жены

Григорий и Кристина Решетники скоро обзаведутся статусом многодетной семьи. Сейчас супруги воспитывают двух сыновей, а третьего ребеночка ждут ближе к зиме. О беременности пара узнала по прилету домой с Мальдивских островов.

Об этом ведущий “Холостяка” рассказал в интервью каналу СТБ. В конце февраля семья Решетников отдыхала на берегу Индийского океана. В Украину они вернулись в начале марта и почти сразу в стране начался карантин.

Фото: СТБ

“Знакомые, которые уже знают о новости, подшучивают, что этому способствовала самоизоляция и карантин. Но мы до этого очень классно слетали на Мальдивы, а потом уже во время спокойных карантинных будней Кристина заявила, что надо сделать тест на беременность. И началась еще одна счастливая страница нашей жизни”, – рассказал Григорий.

А Кристина поделилась забавной историей, связанной со знаками. На протяжении всего отдыха семью сопровождал аист.

“Когда мы были на отдыхе, у нашего дома всегда сидел аист. Я его часто снимала, а после того, как выкладывала в соцсети, все друзья и родители писали: “Точно кого-то привезете! Ну давайте уже девочку”. Тогда просто смеялись. Но, похоже, аист сидел у нас 12 дней не просто так”, – отметила жена ведущего.

Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

Кто родится – мальчик или девочка, пара узнает на следующей неделе на плановом УЗИ.

“Хочу крупным планом посмотреть, кто же будет. Кристина больше хочет мальчика, но когда ждешь третьего ребенка, то уже не так важно: буду любить и мальчика, и девочку. Очень рады, что скоро станем многодетными родителями. Даже не верится”, – поделился Решетник.