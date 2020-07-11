Все стали на сторону мужа, даже моя мама: Наталья Холоденко рассказала о болезненном разводе

Звездный психолог Наталья Холоденко, которая получила известность благодаря проекту “Танці з зірками”, рассказала о тяжелом разводе с первым мужем, с которым прожила в браке 10 лет.

В YouTube-проекте “Ужин с Дороти” Наталья призналась, что разводилась с мужем, нося под сердцем ребенка от другого мужчины. “Я разводилась беременной, это правда. Но мы уже не жили вместе”, – призналась психолог.

Фото: instagram.com/kholodenkon

Холоденко оставила бывшему мужу все совместно нажитое имущество, забрав с собой только их общего сына.

“Из этого брака я вышла ни с чем. Только с ребенком. Машину оставила ему. Все, что было нажито в предыдущей жизни – все там и осталось. С большим усилием я смогла забрать достаточно небольшую часть денег. Квартира и большая часть денег осталась мужу. Скажу так: я бы делила по-другому. Но я приняла позицию женщины, которая хочет, чтобы ребенок общался с папой. Это для меня было принципиально”, – отметила психолог.

По словам Натальи, во время развода никто из окружения не поддержал ее, даже мама.

“У меня такая позиция – кто уходит из отношений, тот и платит. В данном случае заплатила я. Но я была не согласна, у нас были конфликты. Все стали на сторону моего бывшего мужа, даже моя мама. Это был тяжелый период. Я поняла, что глобально он человек хороший, просто обижен”, – поделилась Холоденко.





Сейчас Наталья счастлива в новых отношениях, правда вступать в новый брак пока не готова. Своего избранника она не афиширует. Известно только то, что он является отцом ее второго ребенка – дочери Вивьен, которая появилась на свет в марте 2019-го года. После рождения малышки возлюбленный сделал Холоденко шикарный подарок – двухкомнатную квартиру в пригороде Киева.

В ноябре прошлого года Холоденко крестила дочь. Для малышки звездная мама устроила пышное крещение, выбрав для нее аж четверых крестных: комика Юрия Ткача, судью шоу “Танці з зірками” Екатерину Кухар и еще двух непубличных друзей.



