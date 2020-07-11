Быть женой миллионера – непросто: Алла Костромичева рассказала о браке с иностранцем

Ведущая реалити-шоу “Топ-модель по-украински” на Новом канале Алла Костромичева замужем за итальянцем и миллионером Джейсоном Капоне. Пара живет в центре Нью-Йорка и ни в чем себе не отказывает. Казалось бы, не жизнь, а сказка. Да вот только не все так просто.
Модель стала героиней свежего выпуска YouTube-проекта Маши Ефросининой “Экзамен”, где рассказала, что ее раздражает в муже и с чем она вынуждена мириться, чтобы сохранить брак. Алла призналась, что ее супруг является карьеристом и ни дня не может обойтись без телефона.
“На первом плане у него стоит материальное. Он карьерист и очень ориентирован на успех, – поделилась модель. – Он работает всегда, это тоже очень раздражает – какой бы ни был у нас откровенный разговор или интимный момент, он весь в работе. Может отложить телефон разве что на время секса”.
Сначала Алла этим восхищалась, потому что искала состоявшегося мужчину, но потом ее стала раздражать постоянная занятость мужа. Сейчас модель понимает, что если муж не будет так много работать, то ее жизнь станет уже не такой роскошной. Поэтому Костромичева вынуждена “играть по правилам” супруга-миллионера.
“Иногда мне хочется романтики и розовых соплей. Но я не могу изменить мужа, поэтому играю по его правилам. Если бы он постоянно не был занят работой, мы бы не жили в центре Нью-Йорка, мой ребенок не ходил бы в лучшую частную школу. Просто быть женой миллионера – это непросто”, – отметила топ-модель.
- 10 апреля Алла и Джейсон дистанционно отпраздновали пятую годовщину их скромной тайной свадьбы. Любящий супруг прислал жене букет цветов. По этому поводу Костромичева рассказала, какой была их церемония без гостей и свадебного платья.
- Алла Костромичева нашла архивное фото, сделанное в 2004 году. На нем будущей знаменитости всего 17 лет, и при взгляде на снимок становится ясно, почему модель в шутку зовут ведьмой. Ведь сегодня Костромичевой 33, а она практически не изменилась.