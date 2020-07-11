ВОЗ описала, как в мире ухудшается ситуация с коронавирусом

В ВОЗ заявили, что распространение нового типа коронавируса COVID-19 “все еще ускоряется”, а большинство стран до сих пор не взяло пандемию на контроль. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус.

Об этом сообщает The Guardian.

Как страны справляются с COVID-19



“В большинстве стран мира вирус не находится на контроле. Становится хуже, – заявил он. – Пандемия все еще ускоряется. Общее количество случаев удвоилось за последние шесть недель”.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших в мире сейчас составляет почти 12,3 млн человек, умерших – 555,4 тысячи. При этом 6,7 млн человек выздоровели. Половину из них зарегистрировали в течение шести последних недель.

Гебреесус отметил, что вспышка коронавируса обнаружила глобальные и национальные неравенства как в системах здравоохранения, так и в обществе.

“Часто говорят, что болезнь не знает границ. Ее не волнуют наши политические разногласия, и она игнорирует различия, которые мы проводим между здоровьем и экономикой, жизнью и средствами к существованию. Пандемия COVID-19 разрушила их всех. Она использовала расхождения в наших системах здравоохранения и расколы в нашем обществе”, – отметил глава организации.

Он добавил, что коронавирус разрушил системы здравоохранения в некоторых богатых странах мира, тогда как ряд стран со скромными ресурсами, наоборот, успешно отреагировал на пандемию.

Что происходит в мире

В Великобритании отменен двухнедельный карантин для приезжающих из 75 стран мира. В “бескарантинный” список попали большинство европейских стран, заморские британские территории, Австралия, Канада, Япония и другие. Единственной постсоветской страной, оказавшейся в этом списке, стала Литва.

Шотландия оставляет правило карантина в силе для стран, где индекс распространения инфекции превышает шотландские показатели. Одной из таких стран является Испания, где на 100 тыс. человек заражаются примерно 330, а в Шотландии – всего 28 человек.

В России за последние сутки выявлено 6635 новых случаев заражения Covid-19, 174 человека скончались. В пятницу Росстат обнародовал статистику, согласно которой в этом году в мае в стране умерли на 18 375 человек больше, чем за любой месяц последнего года. Из них 7444 смерти непосредственно связаны с коронавирусом. По данным российских властей, с начала пандемии в России Covid-19 заболели 713,9 тыс человек, умерли – более 11 тысяч.

В Ирландии индекс R (среднее число людей, которых заражает один заболевший) снова вернулся на отметку выше 1,0. Этот показатель признан во всем мире одним из важнейших критериев для оценки эпидемиологической ситуации в отдельно взятой стране. Показатель ниже единицы считается благоприятным. За последние сутки в Ирландии от коронавируса умерли шесть человек, общее число летальных исходов теперь составляет 1743 человека. Власти страны заявляют о готовности снова ужесточить меры безопасности.

В пятницу бизнес-ассоциация Балеарских островов заявила, что обязательное правило ношения масок на улице отпугнет туристов, которые нужны Испании, чтобы хотя бы частично преодолеть экономический кризис, вызванный пандемией.

Балеарские острова, к которым относятся Ибица, Мальорка, Менорка и другие, а также регион Каталония – самые туристические районы Испании. На днях там обязали всех, кроме детей до шести лет, надевать на улице и в общественных местах маски. Штраф за нарушение составляет 100 евро.

Латинская Америка остается одним из регионов мира, где коронавирус активно распространяется. Сразу четыре страны континента, Бразилия, Перу, Чили и Мексика, входят в первую десятку стран с самым большим числом заболевших. Бразилия занимает второе место в мире по заболеваемости и смертности – 1 млн 755,7 тыс. и 69,1 тыс. соответственно. Боливия – одна из стран с самой неблагоприятной статистикой заболеваемости на душу населения: более 42 тыс. заразившихся, 1638 умерших.

За время эпидемии в Руанде заболели 1210 человек, умерли, по официальным данным, всего двое. Власти многих африканских стран усилили контроль за ситуацией, так как статистика заражаемости и смертности на континенте начала быстро расти.

Хуже всего дела обстоят в ЮАР, где за сутки выявлено более 13,5 тыс. новых случаев заражения. Это самый высокий суточный показатель за все время распространения вируса. Правда, власти страны отмечают, что за минувшие сутки было проведено самое большое количество тестов. С начала эпидемии в ЮАР заболели 238,3 тыс. человек, умерли – 3720 пациентов.

Иран сообщает о 2262 новых случаях Covid-19, выявленных за последние сутки, 142 пациента умерли. По данным минздрава страны, в данный момент в иранских больницах в критическом состоянии находятся 3319 больных. В ряде провинций объявлен “красный” уровень эпидемиологической угрозы, жителям других регионов не рекомендуется посещать зараженные области. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Иране с начала эпидемии заболели 252,7 тысяч человек, умерли 12,4 тысячи.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 10 июля 2020 года в мире коронавирусом инфицированы 12 миллионов 393 тысяч человек. За сутки, 9 июля, установлен новый антирекорд – 223 тысячи новых случаев. В Украине тем временем выявлено 819 новых случаев COVID-19.