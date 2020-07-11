Коронавирус не отступает: данные по Украине на 11 июля

По состоянию на утро, 11 июля, в Украине еще 800 человек заболели коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 52 843 человека.

COVID-19 убил 1372 человек, из них 27 за последние сутки,

Победили болезнь и выздоровели – 25 661 жителей Украины, а за сутки, 10 июля, 861 человек.

Как сообщал “источник”, по состоянию на утро 10 июля 2020 года в мире коронавирусом инфицированы 12 миллионов 393 тысяч человек. За сутки, 9 июля, установлен новый антирекорд – 223 тысячи новых случаев. В Украине тем временем выявлено 819 новых случаев COVID-19.

Напомним, что в ВОЗ заявили, что распространение нового типа коронавируса COVID-19 “все еще ускоряется”, а большинство стран до сих пор не взяло пандемию на контроль. Такое заявление сделал глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус.