Резня в Сребренице: что случилось 25 лет назад

11 июля 1995 года произошла резня в Сребренице, это одно из самых масштабных военных преступлений в современной европейской истории, совершенное в ходе Боснийской войны. В течение следующих нескольких дней там убили около 8000 боснийских мусульман мужского пола в возрасте от 12 до 77 лет.

“источник” рассказывает о том, что произошло 25 лет назад в Сребренице.

Предыстория геноцида

Во время Боснийской войны в восточной части Боснии, где находится Сребреница, происходили многочисленные боевые столкновения между подразделениями боснийских сербов и боснийских мусульман (босняки).

Военным подразделениям боснийских сербов с помощью нерегулярных военизированных образований удалось в начале 1992 года взять под свой контроль общество Сребреница. В начале 1992 года подразделения босняков под командованием Насера Орича отбили город и взяли его под свой контроль.

13 апреля 1993 боснийско-сербские военные сообщили УВКБ ООН, что они будут атаковать Сребреницу, если боснийцы не покинут город через двое суток.

В ответ на угрожающую ситуацию Совет Безопасности ООН принял 16 апреля 1993 резолюцию №819. Эта резолюция требовала от всех сторон считать Сребреницу и ее окрестности безопасной зоной.

Туда направили военных, которые контролировали ситуацию, однако создание безопасной зоны завершить не удалось. Боснийские мусульмане отказались от полного разоружения. Хотя они отдали тяжелое вооружение, даже вертолет и несколько минометов, они отказались сдавать легкое вооружение. Подразделения боснийских сербов остались на своих позициях, с которых они угрожали безопасной зоне, они вообще отказались от разоружения. А боснийские мусульмане все чаще жаловались на атаки боснийских сербов.

В начале марта 1995 президент Республики Сербской в Боснии Радован Караджич выдал “Директиву 7”, она предусматривала создание военными невыносимых условий для жизни в безопасной зоне. В замкнутых в безопасной зоне не должно было остаться всякой надежды на выживание там. Попытки открытия гуманитарного коридора для эвакуации людей из безопасной зоны потерпели неудачу. В начале июля стали умирать первые жители в Сребренице от голода и изнеможения. Начиная с марта 1995 года, миротворцы фиксировали подготовку боснийско-сербских подразделений к нападениям на наблюдательные пункты ООН по периметру безопасной зоны.

Взятие Сребреницы

В июле 1995 года подразделения Войска Республики Сербской и сербских боевиков отправились с юга в направлении безопасной зоны. Наступление сербов на Сребреницу серьезно началось 6 июля 1995 года.

8 июля нидерландский бронетранспортер YPR-765 подвергся обстрелу со стороны сербов и отступил. Группа босняков, требуя, чтобы БТР оставался их защищать, установили импровизированную баррикаду на пути его отступления. Когда бронетранспортер продолжил уход, один боснийский крестьянин, занимавший позицию на баррикаде, бросил по нему ручную гранату, что привело к гибели голландского солдата.

9 июля сербы находились всего в километре от зоны безопасности. На своем пути они почти не встретили сопротивления подразделений СООН или боснийских мусульман. Это, а также отсутствие какой-либо существенной реакции со стороны международного сообщества склонило Караджича дать разрешение Полуторатысячному Дринському корпусу ВРС войти в город.

Учитывая такое внезапное ухудшение ситуации утром 10 июля 1995, когда толпы людей, часть которых имела оружие, заполнили улицы, командир нидерландских миротворцев подполковник Томас Карреманс немедленно обратился с просьбой о поддержке с воздуха силами НАТО для защиты Сребреницы.

Во второй половине дня 11 июля 1995 НАТО начало авиаудары по танкам ВРС, что приближались к городу. Два нидерландские самолеты нанесли бомбовый удар по сербскому танку и вывели его из строя. Бомбардировщики НАТО пытались атаковать артиллерийские позиции ВРС за пределами города, но плохая видимость заставила НАТО отменить эту операцию. Между тем, боснийские сербы заявили, что в случае продолжения авиационных ударов они будут расстреливать солдат СООН. А дальше они прицельно расстреливали колонны беженцев. Учитывая эти причины авиационные удары для остановки продвижения подразделений боснийских сербов в город больше не наносились.

Отметим, что завершенные разбирательства в международных судах доказали, что резня в Сребренице ни была спонтанным явлением, а была заранее спланирована и методично воплощена. Гаагский трибунал для бывшей Югославии признал резню в Сребренице геноцидом, а конце февраля 2007 года резню в Сребренице признал геноцидом и Международный суд.