Жена Уилла Смита призналась в измене

Жена актера Уилла Смита Джада Пинкетт-Смит во время собственного шоу “Red Table Talk” призналась, что у нее были отношения с Августом Алсина.

Видеозапись шоу появилась в Youtube.

Разговаривая с Уиллом Смитом, актриса сказала, что это произошло около 4,5 лет назад, во время разрыва с мужем.

“Мы расстались”, – говорит она, – со временем я попал в иную путаницу с Августом”.

Рассказать об этом этапе пара решила из-за недавнего интервью Августа Алсина, где он признался в романе с актрисой и заявил, что Уилл Смит лично “благословил” эти отношения. Это интервью натолкнуло общество на мысль, что Смит с женой практикуют свободные отношения.

Пара состоит в браке с 1997 года, имеет двоих детей и заявила, что сейчас они снова вместе после разрыва.

Ранее “источник” сообщал, что до свадьбы со звездой “Матрицы” Уилл Смит был три года женат на Шери Зампино. Брак распался, когда их сыну Трею было всего 2 года, и сейчас Смит называет развод худшим событием в жизни.