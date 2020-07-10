Собор Святой Софии превратили в мечеть

В пятницу, 10 июля, по решению Государственного совета Турции (высшего административного суда) собор Святой Софии в Стамбуле был лишен статуса музея и теперь может использоваться как мечеть.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Собор Святой Софии в Стамбуле, который является символом золотой эпохи Византии и на протяжении столетий был крупнейшим храмом в христианском мире, больше не считается музеем и зарегистрирован как мечеть.

Как сказано в сообщении агентства, Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии (Айя Софии) в музей. Теперь храм может использоваться как мечеть.

“В заключении Госсовета указано, что Айя-София зарегистрирована в кадастре в качестве мечети, и подчеркивается, что этот статус неизменен”, – сообщает агентство.

Накануне пресс-секретарь президента Турции Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что изменения статуса собора Святой Софии не помешает туристам посещать его. По его словам, все главные мечети страны, такие как Голубая мечеть, мечеть Фатих и мечеть Сулеймание, открыты как для верующих, так и для обычных посетителей.

Он также заверил, что в соборе будут сохранены христианские иконы.

По данным министерства туризма Турции, за 2019 год Айя-Софию посетили более 3,7 миллиона человек.

Чем известен собор Святой Софии?

Собор основан христианским императором Юстинианом и был открыт 27 декабря 537 года. Свыше тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире.

После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году его переделали в мечеть, но с 1934 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кто выступает против решения Турции и почему?

Решение турецких властей вернуть собору статус мечети негативно восприняли в ряде стране. Как заявил п редставитель правительства Греции Стелиос Петсас, преобразование собора может привести к расколу между христианами всего мира и Турцией.

Позже против такого решения выступили Франция, Россия и США. В ЮНЕСКО заявили, что вопрос требует международных консультаций.

В Турции же вопрос о статусе музея считают сугубо внутренним делом страны.