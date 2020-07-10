Международные наблюдатели: После затопления в ОРДО шахты “Юнком” низкорадиоактивная вода найдена в горизонтах питьевой воды

В питьевую воду Донбасса начинают проникать радиоактивные вещества из затопленной шахты “Юнком”. Это может привести к масштабной экологической катастрофе в регионе.

Об этом сообщает мониторинговая миссия International Human Rights Community на странице в Facebook, передает freeradio.com.ua

Отмечается, что объект “Кливаж” на шахте “Юнком”, что в оккупированном сейчас Енакиево, был затоплен еще в марте. Сейчас же водоносные горизонты начали насыщаться радионуклидами. Пробы воды отбирали на расстоянии пяти километров от объекта.

Для справки:

Радионуклид – это химический элемент с нестабильным ядром. Когда он распадается на более стабильные образования, то высвобождает энергию в форме радиации.

Этот процесс может быть вредным для живого организма, поскольку радиация проходит через ДНК, клетки, ткани и органы. Она разрывает молекулы, отрывает электроны от атомов внутри клеток и разрушает их структуру. Причем восстановление клеток в таком случае становится крайне сложным, а неправильное восстановление приводит к заболеваниям.

Если человек потребляет радиоактивно загрязненную пищу, пьет воду или вдыхает воздух, радионуклиды могут проникать в его тело. Организм человека ошибочно воспринимает эти радионуклиды за природные элементы и заменяет их. Таким образом радиация накапливается в организме.

Поэтому загрязнение горизонтов питьевой воды радиоактивными элементами представляет серьезную угрозу для здоровья людей и животных, что впоследствии может привести к масштабной экологической катастрофы. Сейчас низкорадиоактивная вода уже добралась Дебальцево, Углегорска, Ждановки и Шахтерска.

Изображение: СММ International Human Rights Community

Напомним, на шахте “Юнком” в городе Юнокоммунаровск в 1979 году советские ученые осуществили подземный ядерный взрыв. Хотели узнать снизится ли напряжение в горном массиве и таким образом повышать безопасность в отработанных угольных пластах. Здесь законсервировали капсулу с радиоактивными веществами. Изолированную опасную выработку годами удерживали в сухом режиме консервации, откачивая воду все эти десятилетия.

Однако в апреле 2018 оккупационная власть Енакиево и Донецка из-за нехватки средств остановила работу насосов и выработки “Юнкома” стали постепенно наполняться подземными водами.