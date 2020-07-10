Зеленский с 200-гривенной купюрой впечатлил помощника Микки Рурка

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото с 200-гривневой купюрой, чем поразил персонального ассистента голливудской звезды Микки Рурка – Дмитрия Корнейчука.

Фото появилось в Instagram президента.

“Похоже? Позади меня – въездная башня Луцкого замка, та самая, что на нашей 200-гривневой купюре. Всегда мечтал сравнить рисунок с реальностью. В замке почувствовал дух истории и волынских легенд”, – написал Зеленский.

Этот пост “лайкнул” Корнийчук, которого Микки Рурк называет не просто своим ассистентом, а лучшим другом.

Оказалось, что Украину любит не только Корнийчук, но и Микки Рурк, осенью 2019 он сообщил “Сегодня”, что из-за крепкой дружбі с Дмитрием Корнийчуком хочет быть похороненным в Украине – в селе Загорцы Хмельницкой области.

Дмитрий Корнийчук родился в Украине в городе Николаев. Там же получил среднее образование в лицее “Педагог”. После этого долгое время жил и работал в Киеве, а осень 2014 года перебрался в Лос-Анджелес, где стал работать с Микки Рурком.

На посту личного ассистента Микки Рурка Дмитрию приходится выполнять следующие обязанности: сопровождать своего босса в поездках и на переговорах, отвечать на телефонные звонки и письма, составлять расписание актера и решать другие организационные вопросы.

За шесть лет, что Корнейчук работает на Микки Рурка, актер стал для него не просто “боссом мечты”, но и близким человеком – об этом свидетельствует не только то, что сам Микки называет его “лучшим другом”, но и множество неформальных фотографий и видео со звездой.

Ранее “источник” сообщал, что пользователи соцсетей и любители кино активно обсуждают кардинальные изменения во внешности актера Микки Рурка. Звезда драмы “Рестлер” появился в утреннем ток-шоу и очень удивил поклонников своим новым лицом.