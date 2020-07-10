Городу нужна помощь: в Северодонецке вновь разбушевался масштабный пожар, фото и видео

Лесной пожар, который начался 7 июля возле города Северодонецка (Луганская область), вызвал возгорание бытовых отходов на городском полигоне.

Об этом сообщили на официальном сайте городского совета, опубликовав фото и видео с места происшествия.

Полигон обеспечен противопожарными средствами, в частности там расположена емкость для воды на 500 куб.м., которая пополняется из скважины, и спецавтомобиль. Однако во время можного лесного пожара, сотрудников полигона пришлось эвакуировать. За это время загорание охватило значительную площадь.

Пожарные Северодонецкого управления ГСЧС не могут самостоятельно справиться с ликвидацией всех очагов загорания. Вывоз бытовых отходов на полигон временно прекращен.

“Городские власти обратились к председателю ЛОГА Сергея Гайдая с просьбой об оказании помощи в обуздании пожара на полигоне ТБО”, – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал “источник”, причиной лесного пожара под Северодонецком мог стать обстрел военного опорного пункта со стороны противника трассирующими боеприпасами.