Масштабный пожар на Луганщине: показали вид из космоса. ФОТО

Государственное космическое агентство Украины показало спутниковый снимок лесного пожара на Луганщине, который начался 6 июля.

“В течение всего периода тушения специалисты Национального центра управления и испытаний космических средств собирали и анализировали снимки со спутников, чтобы предоставить ГСЧС максимально подробную информацию о характере и месте пожаров, благодаря чему пожарным удалось быстро и эффективно локализовать возгорание”, – сказано в сообщении.





Напомним, 6 июля возле с. Осколоновка Новоайадарского района возник лесной пожар. К вечеру того дня его удалось локализировать. Но 7 июля из-за сильного ветра переменных направлений и высоких температур пожар разгорелся с новой силой в лесных кварталах с. Капитаново и Вороново. Пламя перекинулся на жилые дома с. Смоляниново. В результате чрезвычайной ситуации в населенном пункте огнем уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов. Также уничтожено 80 дачных домов кооператива “Волчье озеро”. К сожалению, в результате пожара погибли 5 человек, 34 человека были госпитализированы.

На сегодняшний день удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района.По состоянию на 7 ч. 10 июля открытого горения не наблюдается, продолжается пролив тлеющей древесины в пределах контролируемого периметра трех отдельных ячеек.