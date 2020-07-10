Нас не остановить: Григорий Решетник сообщил о скором пополнении в семье

Украинский шоумен, актер, диктор и ведущий популярного реалити-шоу “Холостяк” Григорий Решетник поделился радостной новостью – скоро в его семье появится третий ребенок.

О беременности супруги Григорий сообщил на личной странице в Instagram. Он опубликовал семейное фото, на котором Кристина запечатлена уже с заметным животиком. “Нас не остановить”, – написал он.

Фото: instagram.com/grisha_reshetnik

У Решетников уже есть два сына: Иван и Дмитрий. А рождение третьего ребеночка супруги ждут ближе к зиме. Кто родится – мальчик или девочка, пара узнает на следующей неделе на плановом УЗИ.

Григорий и Кристина первое время скрывали от сыновей, что у них скоро появится братик или сестренка. Но через некоторое время во всем признались. Мальчишки очень обрадовались этой новости и с нетерпением ждут появления на свет малыша.

Григорий Решетник – один из немногих знаменитостей в мире украинского шоу-бизнеса, кто не скрывает личную жизнь от общественности. Он с радостью делится всем, что происходит в его семье с поклонниками. А вот о беременности решил рассказать не сразу. Судя по фото, Кристина находится где-то уже на пятом месяце беременности.

Фото: instagram.com/grisha_reshetnik