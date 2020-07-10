Работники исполкомов Сватовского и Кременского райсоветов перечислят свой однодневный заработок для помощи пострадавшим на пожаре

Трудовые коллективы исполнительных комитетов Сватовского и Кременского районных советов Луганской области приняли решение перечислить свой однодневный заработок для помощи гражданам, пострадавшим в результате лесного пожара в Новоайдарском районе.

Такое решение озвучил глава Кременского районного совета Владимир Прокопенко на своей странице в Фейсбук, а также пресс-служба Сватовского районного совета:

Напомним, 6 июля возле с. Осколоновка Новоайадарского района возник лесной пожар. К вечеру того дня его удалось локализировать. Но 7 июля из-за сильного ветра переменных направлений и высоких температур пожар разгорелся с новой силой в лесных кварталах с. Капитаново и Вороново. Пламя перекинулся на жилые дома с. Смоляниново. В результате чрезвычайной ситуации в населенном пункте огнем уничтожено 23 и повреждено 36 жилых домов. Также уничтожено 80 дачных домов кооператива “Волчье озеро”. К сожалению, в результате пожара погибли 5 человек, 34 человека были госпитализированы.

На сегодняшний день удалось локализовать пожар сухой травы и лесного массива на территории Новоайдарского района.По состоянию на 7 ч. 10 июля открытого горения не наблюдается, продолжается пролив тлеющей древесины в пределах контролируемого периметра трех отдельных ячеек.