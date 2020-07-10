В Северодонецке проводили в последний путь супругов, погибших во время лесного пожара

В Северодонецке попрощались с семьей Костромцовых. Наталья и Александр погибли во время пожара в Волчьем 7 июля.

Об этом сообщается в сюжете ТРК “Донбасс онлайн”

Супруги пытались выехать из дачного кооператива и оказались в огненном кольце. Машина заглохла, поэтому решили бежать -сгорели заживо.

В последний путь проводить погибших приехали близкие, коллеги, а также ученики Надежды. Около 40 лет женщина проработала учителем, в настоящее время Учебно-воспитательном комплексе «Гармония». 67-летний Александр часть жизни проработал на Северодонецком стеклопластике. Оба много лет боролись с онкологией, а жизнь -забрал огонь. У погибших осталась дочь, которая сейчас живет в Киеве, другие ближайшие родственники по линии мужа в Беловодском районе, где их и похоронят на местном кладбище.