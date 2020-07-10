В сети появилось видео того, как вандал разрушил знак “Украина” в Станице Луганской

Как известно, вечером 6 июля нетрезвый мужчина разрушил знак “Украина” , который находится возле автодороги с круговым движением в пгт Станица Луганская. Вандал был задержан правоохранительными органами.

В сети опубликовали видео этого инцидента. На кадрах видно, как мужчина неистово отрывает буквы от конструкции, не реагируя на возмущения окружающих.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

#СтаницяЛуганська У мережі з'явився відеодоказ того, як п'яна сепарська наволоч, трощить назву "Україна" біля "КПП"Станиця Луганська" 😠

Де бл…дь нацполіція ? Якого хріна ця мерзота дозволяє собі це робити ? 😠 Тепер у нас на вільній частині України сепарам усе дозволено ? 🤔😠 pic.twitter.com/1TPBV2IGhu — Amazing Johnny 🇺🇦🇪🇺 (@Amazing_Johnny_) July 10, 2020

Вандалом оказался 52-летний местный житель, ранее судимый, не работающий, который объяснил полицейским свои неадекватные действия состоянием алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 296 УК Украины “Хулиганство”.