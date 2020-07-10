В сети появилось видео того, как вандал разрушил знак “Украина” в Станице Луганской

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Как известно, вечером 6 июля нетрезвый мужчина разрушил знак “Украина” , который находится возле автодороги с круговым движением в пгт Станица Луганская. Вандал был задержан правоохранительными органами.

В сети опубликовали видео этого инцидента. На кадрах видно, как мужчина неистово отрывает буквы от конструкции, не реагируя на возмущения окружающих.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Вандалом оказался 52-летний местный житель, ранее судимый, не работающий, который объяснил полицейским свои неадекватные действия состоянием алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 296 УК Украины “Хулиганство”. 