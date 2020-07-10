Латвийская Республика передала 5 тонн гуманитарки пострадавшим в результате пожара на Луганщине

Председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай принял участие в передаче гуманитарного груза от Латвийской Республики для жителей Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Сначала я хочу поблагодарить наших европейских партнеров, которые через несколько дней от начала пожара, привезли помощь. И мне сообщили, что вскоре следует ожидать еще один груз гумпомощи для людей, пострадавших от огня. Сегодня на месте происшествия будут работать социальные работники и психологической поддержки, – сказал Сергей Гайдай, а также сообщил журналистам оперативную информацию, – Вчера вечером пожар был окончательно локализован, сейчас фиксируется около пяти участков, где есть тление. На этих участках усиленно дежурство спасателей. Также подразделения ГСЧС работают над ликвидацией районов тления на местном свалке ».

Кроме того, военный капеллан Владимир Стрельцов сообщил, что военнослужащие готовы прийти на помощь местному приходу, церковь которого была разрушена в пожаре. По его словам, эта помощь может стать хорошим примером межконфессионального взаимодействия в Украине.

Отметим, что груз весом более 5 тонн был передан кандидатом на должность Почетного консула Латвийской Республики в Донецкой области Александром Павенком и доставлен силами военнослужащих Операции объединенных сил.