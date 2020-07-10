Рэпер 50 Cent устроил погром в ресторане из-за поклонника с камерой, и это угодило на видео

Рэпер 50 Cent (Кертис Джексон) так разозлился на парня, который решил тайком сфотографировать музыканта в одном из ресторанов в Нью-Джерси, что устроил в заведении погром.

Как пишет TMZ, рэпер проводил время с неизвестной спутнице на летней террасе заведения, как вдруг один из прохожих стал снимать пару на телефон. Довольно скоро словесная перепалка переросла во вспышку ярости и в прохожего буквально полетели стулья.





По своей цели 50 Cent не попал, при этом угодил стулом в припаркованный рядом автомобиль. Сделав еще одну попытку отомстить обидчику, рэпер и его подруга покинули ресторан.

Как уточняет источник, полицию на место происшествия никто из участников или очевидце конфликта вызывать не стал.